Сильные дожди и порывы ветра: В Украине объявили штормовое предупреждение
Непогода может привести к нарушению движения транспорта и электроснабжения, убеждены в ГСЧС
"По данным Укргидрометцентра, 20 апреля ночью в южных, днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях значительные дожди, порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в нем.
При этом добавляется, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог (улиц) и нарушению электроснабжения.
Кроме этого, завтра в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, ранее синоптики сообщили, что в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. А месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.