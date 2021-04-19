Сильные дожди и порывы ветра: В Украине объявили штормовое предупреждение

Непогода может привести к нарушению движения транспорта и электроснабжения, убеждены в ГСЧС

Из-за сильных дождей и порывов ветра на 20 апреля в Украине объявлено штормовое предупреждение. Соответствующее сообщение появилось на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 20 апреля ночью в южных, днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях значительные дожди, порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в нем.

При этом добавляется, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог (улиц) и нарушению электроснабжения.

Кроме этого, завтра в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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Напомним, ранее синоптики сообщили, что в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. А месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.