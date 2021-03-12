Шевченковский райсуд Киева освободил Микитася из СИЗО

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего президента строительной компании "Укрбуд" Максима Микитася. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Еду домой! К дочерям, к жене. Потом к моей любимой маме. Спасибо всем людям доброй воли, которые помогали мне и моей семье в это трудное время. Меня арестовали за полтора часа до Нового года - сейчас вышел на улицу, а тут почти такая же новогодняя погода", - написал Микитась.

Новости по теме: Высший антикоррупционный суд по делу Микитася взял под арест чиновника МВД

По словам адвоката Микитася Артура Габриеляна, суд удовлетворил его ходатайство и изменил меру пресечения подзащитному.

По информации СМИ, теперь Микитась будет находиться под ночным домашним арестом.

Напомним, 8 декабря прошлого года в Киеве правоохранители задержали преступную группу, которая похитила юриста столичной компании и требовала от него 800 тысяч долларов несуществующего долга.

В конце этого же месяца бывшему владельцу компании "Укрбуд", фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю сообщили о подозрении относительно похищения юриста в столице. По данным следствия, к похищению были привлечены члены преступной группировки.