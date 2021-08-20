Шесть нарушений режима прекращения огня и один погибший: Как прошли сутки на Донбассе

Фото из открытых источников

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ

За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в направлении Новоалександровки НВФ вели огонь из стрелкового оружия.

Возле Крымского противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, а неподалеку Нью-Йорка вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Новости по теме: Макрон и Путин обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Донбассе

Вблизи Невельского незаконные вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Как отмечается, в результате обстрела НВФ один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, в среду, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.