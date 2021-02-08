Шантаж на создании порнографического контента: Правоохранители разоблачили преступную группу коллекторов

Обыска у группы коллекторов, которые занимались шантажом Фото Нацполиция

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Правоохранители разоблачили группу коллекторов, которые занимались шантажом и созданием порнографического контента с изображением клиентов-должников. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В частности, злоумышленники создали две финансовые компании, предоставлявшие кредиты.

"Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа – шантажировали клиентов. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее - угрожали распространить такие материалы и совершить физическую расправу", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в схеме принимали участие более 30 человек, которые совершили более 360 тысяч угроз гражданам из разных регионов Украины.

Во время обысков на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице, правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и "черновые" записи.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее в Киеве правоохранители прекратили деятельность "центра минимизации платежей в бюджет", который предоставлял услуги по переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики.