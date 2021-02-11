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Семь нарушений режима тишины и раненный военный: Как прошли сутки на Донбассе

Фото из открытых источников

НВФ применили беспилотник возле Золотого-4

За прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески НВФ открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате украинский защитник получил огнестрельное ранение.

Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Вблизи Водяного, что на Приазовье противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Верхнеторецкого – из станкового противотанкового гранатомета.

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Пивденного незаконные вооруженные формирования вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Возле населенного пункта Золотое-4 НВФ применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил. 

На прицельные обстрелы незаконных вооруженных формирований украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Напомним, накануне вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что уровень смертности от коронавируса COVID-19 на неподконтрольных территориях на Донбассе гораздо выше, чем где-либо в мире.

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