Семь нарушений режима тишины и раненный военный: Как прошли сутки на Донбассе

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Украинские военные открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня представителями незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Шумы представители НВФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Новолуганского противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

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Кроме этого, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Как отмечается, в результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Сейчас воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого -средней тяжести.

С начала текущих суток, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле населенного пункта Авдеевка незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Напомним, недавно в населенном пункте Зайцево Донецкой области, неподалеку от линии разграничения, нашли незаконный склад оружия, который был спрятан на территории алебастрового завода.