СБУ заявила о расследовании дела по"госперевороту"

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О ходе расследования обещают сообщить позже

Служба безопасности Украины заявляет о расследовании уголовного производства "по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено позже", - отметили там.

Напомним, сегодня, 26 ноября, во время проведения пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят государственный переворот. И он может произойти уже первого числа.