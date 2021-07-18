СБУ вызвала Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: cont.ws

Шойгу вызван на 9 утра в среду, 20 июля

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала в Мариуполь главу военного ведомства России Сергея Шойгу для вручения подозрения по уголовному делу в отношении руководства незаконными вооруженными формированиями. Он должен явиться к следователю Тарасу Бутенко. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Согласно сообщению, Шойгу вызван на 9 утра в среду, 20 июля.

Он должен прибыть к следователю отдела 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской области по адресу: Донецкая область, Мариуполь, вул. Морских Десантников, 20.

Шойгу планируют вручить письменное подозрение по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, и ч. 5 ст. 260 УК Украины.

Напомним, в части пятой ст. 260 УК речь идет о руководстве не предусмотренных законами Украины военизированными формированиями, их финансировании, поставке им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники, которая привела к гибели людей. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура вызвала на допрос двух заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу и заместителя главнокомандующего ВМФ России.