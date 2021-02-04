Сайт телеканала ZIK переехал на резервный адрес zikua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основного домена

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В результате атаки властей на свободу слова у сайта ZIK незаконно отняли домен zik.ua

Сайт телеканала ZIK переехал на резервный адрес zikua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основного домена. Сейчас уже работает редирект (перенаправление) с zik.ua на zikua.tv.

Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". По сути владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта ZIK незаконно отняли домен zik.ua.

Позже, после этого заявления, сайту телеканала ZIK вернули прежний домен zik.ua, однако пока непонятно на какой срок. История с разделегированием может повториться в любой момент.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов (112 Украина, NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию 112 Украина, NewsOne, ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.