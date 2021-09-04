Самолет с Кипра совершил аварийную посадку во Львове: Известны подробности

Facebook Международный аэропорт "Львов"

На борту самолета находился 131 пассажир

В Международном аэропорту "Львов" обнародовали разъяснения из-за сегодняшней аварийной посадки самолета с Кипра. Об этом сообщил пресс-центр аэропорта в Facebook.

Как отмечается, 4 сентября в 12:13 аэропорт получил сигнал "Тревога".

Известно, что самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, который выполнял рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, сообщил о проблемах с управлением передней стойкой шасси.

"Самолет совершил благополучную посадку в 12:39. С пассажирами (131 человек) все в порядке. Спасибо за профессиональную работу диспетчеров и пилотов", - заявили в аэропорту.

Напомним, что ранее самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана. Президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.

Впоследствии президентский борт дозаправился и вылетел в Молдову, где аэропорт "Кишинев" уже принимал самолеты.

Также из-за плохой погоды в Кишиневе не смог приземлиться и самолет президента Румынии Клауса Йоханниса.