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Самолет МАУ совершил аварийную посадку в одесском аэропорту

Самолет авиакомпании МАУ Фото из открытых источников

В одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла

Самолет авиакомпании МАУ, летевший из Стамбула в Киев, совершил аварийную посадку в одесском аэропорту. Об этом сообщает "Думская".

Местное издание отмечает, что событие произошло в 15:25. Тогда экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM использовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700. Последний указывает на аварию или другую внештатную ситуацию на борту.

Отмечается, что техническая неисправность возникла в небе над Черным морем. По информации "Думской", в одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла. В то же время, в аэропорту объявили тревогу. 

В прессслужбе авиакомпании сообщили, что посадка была совершена по техническим причинам. 

"Это ситуация, которая есть для опытных экипажей МАУ много раз отработанной на тренажерах. Экипаж действовал строго по инструкции и в соответствие с требованиями авиационной безопасности. Посадка осуществлена профессионально при содействии служб аэропорта "Одесса" и прошла без сбоев. Пассажиры полетят в Борисполь дополнительным бортом", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области вечером 18 июля ссовершил аварийную посадку легкомоторный самолет. На борту самолета находился только пилот. 

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