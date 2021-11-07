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С начала суток в зоне ООС погиб украинский военный, еще двое - ранены

Фото из открытых источников

Воинам оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение

С начала суток, 7 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в своем Facebook.

Отмечается, что возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, НВФ задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Кроме этого, позиции украинских воинов возле Новозвановки и Прицепиловки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Песков обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

В частности на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения.

Подчеркивается, что воинам оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение.

Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

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Напомним, ранее мы писали, что от начала суток, 5 ноября, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате украинский военный получил ранение

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