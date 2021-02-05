С начала суток НВФ трижды нарушили режим "тишины", - ООС

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Также был зафиксирован полет беспилотника

В течение текущих суток, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме этого, вблизи населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которым осуществлено дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, недавно представители НВФ обнародовали видео с военнослужащим, которого с 28 января считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил.