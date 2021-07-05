С начала конфликта на Донбассе погиб 141 правоохранитель, - Зеленский
В то же время, за время независимости Украины 1204 работника органов внутренних дел погибли от рук преступников
За период с 1991 года более 1,2 тыс. сотрудников органов внутренних дел погибли от рук преступников, еще 141 милиционер отдал жизнь, защищая Украину на востоке страны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю Дня Национальной полиции и 100-летия Национальной академии внутренних дел, передает "Укринформ".
"За время независимости Украины 1204 работника органов внутренних дел погибли от рук преступников, а 141 работник отдал свою жизнь, защищая Украину на востоке нашего государства", - отметил глава государства.
Также президент подчеркнул, что правоохранители - от рядового до генерала, во взаимодействии с другими силами сектора безопасности должны достойно беречь конституционный строй Украины и защищать суверенитет государства во время службы в боевых условиях на Донбассе и в Луганской области.
Как известно, вчера, 4 июля, в Украине отмечали День Национальной полиции.
Ранее сообщалось, что данные Мониторинговой миссии ООН, в Украине за период вооруженного конфликта на Донбассе погибли 152 ребенка и 146 детей получили ранения.