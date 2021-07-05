С начала конфликта на Донбассе погиб 141 правоохранитель, - Зеленский

В то же время, за время независимости Украины 1204 работника органов внутренних дел погибли от рук преступников

"За время независимости Украины 1204 работника органов внутренних дел погибли от рук преступников, а 141 работник отдал свою жизнь, защищая Украину на востоке нашего государства", - отметил глава государства.

Также президент подчеркнул, что правоохранители - от рядового до генерала, во взаимодействии с другими силами сектора безопасности должны достойно беречь конституционный строй Украины и защищать суверенитет государства во время службы в боевых условиях на Донбассе и в Луганской области.

Как известно, вчера, 4 июля, в Украине отмечали День Национальной полиции.