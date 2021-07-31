С начала года на водоемах в Украине утонули более 900 человек, - ГСЧС

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Только в июле утонули более 40 детей

С начала 2021 года на водоемах страны было зафиксировано более 900 случаев утопления, из которых почти 400 только с июля. Об этом сообщает ГСЧС.

Как отмечается, среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

Также в ГСЧС предостерегают, что чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности, в частности:

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не нырять в незнакомых местах;

не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

не заплывать далеко и никогда не плавать наедине, особенно если не уверены в своих силах;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

температура воды должна быть не ниже +17 °С;

плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;

следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

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Напомним, недавно в Вышгородском районе на Киевском водохранилище утонули три человека, из которых двое малолетних дети.