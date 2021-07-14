С 15 июля "Перший Незалежний" будет эксклюзивно транслировать в прямом эфире легендарный международный фестиваль "Славянский базар" в Витебске

Перший Незалежний

"Перший Незалежний" - единственный украинский телеканал, который будет транслировать ХХХ юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар - 2021". Фестиваль начнет свою работу уже за считанные дни. На традиционный и неповторимый праздник песни и искусства приглашены известные звезды из разных уголков планеты. Всего география мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира.

Торжественно будут открывать "Славянский базар" ведущие из Беларуси, Украины и России. Впервые ведущей на нем станет известная украинская журналистка "Першого Незалежного" Диана Панченко, от Беларуси будет Ольга Венская, а от РФ - Артем Шалимов.

"Да, я еду в Беларусь. Я уверена, международные конфликты надо гасить, а не обострять. И лучший путь к миру - музыка!" - сказала Диана Панченко.

С 14 по 19 июля команда телеканала "Перший Незалежний" подготовила масштабное освещение легендарного международного фестиваля искусств "Славянский базар - 2021". На протяжении незабываемых фестивальных дней зрителей "Першого Незалежного" ждут церемония открытия, прямые включения наших журналистов, цикл дневников закулисной жизни, телемост и лучшие звездные выступления.

Так, 14 июля с 18:00 в эфире телеканала состоится телемост Беларусь – Украина. На прямой связи из Витебска зрителей будут приветствовать Диана Панченко и Ростислав Сухачев, ведущие ток-шоу "Украинский формат", а в столице будут работать заслуженный журналист Украины Вячеслав Пиховшек и Елена Зинченко.

15 июля с 20:30 в прямом эфире состоится торжественное открытие ХХХ юбилейного международного фестиваля искусств "Славянский базар - 2021". Также за кулисами фестиваля развернем студию, где наша команда будет встречать топ-гостей "Славянского базара" и звезд мирового масштаба. На белорусской земле побывали десятки тысяч лучших представителей славянской и мировой культуры. Традиционно на празднике будут царить музыка, театр, хореография, цирк, изобразительное искусство и кинематограф.

В течение всего периода освещения легендарного фестиваля зрителей ждут прямые включения съемочных групп "Першого Незалежного", которые расскажут о невероятной атмосфере этого творческого мероприятия. Кроме того, каждый вечер будут представлять дневник закулисной жизни самого горячего события этого лета.

В этом году на юбилейном фестивале выступят: народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева и Димаш Кудайберген (Казахстан), академический народный хор им. М. Е. Пятницкого, группа 5sta FAMILY, Елена Ваенга, арт-группа "Хор Турецкого", группа "Фабрика", Николай Носков, Николай Басков, Анита Цой, Ирина Дорофеева, Елена Ланская, Анатолий Ярмоленко и группа "Сябры", Александр Солодуха, Таисия Повалий и другие. Специальный гость фестиваля – группа Ottawan (Франция).

Высокую творческую планку фестиваля искусств подчеркнет Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск" и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск". Они направлены на раскрытие и поддержку молодых талантов, популяризацию музыкальной культуры и искусства, взаимодействие и диалог между культурами разных стран.

Легендарная сцена-амфитеатр, большое разнообразие звезд и только один победитель!

Смотрите с 15 по 19 июля эксклюзивно на "Першому Незалежному"!

Напомним, Международный фестиваль искусств "Славянский базар" в 2001 году стал местом встречи президентов трех стран: Беларуси, Украины и России.