Руководителю и организатору тюрьмы "Изоляция" в Донецке сообщили о подозрении

Тюрьма НЗВ "Изоляция" Фото из открытых источников

Сейчас известно о 170 пострадавших в этой тюрьме

Прокуратура заочно сообщила о подозрении двум лицам - руководителю и организатору подпольной тюрьмы "Изоляция". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве управления надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Донецкой области и в условиях вооруженного конфликта, в Донецкой областной прокуратуры разоблачили и заочно сообщили о подозрении двум представителям НВФ РФ – руководителям и организаторам подпольной тюрьмы "Изоляция", - говорится в сообщении.

Также в офисе уточнили, что фигурантам инкриминируют участие в непредусмотренных законом военизированных формированиях, торговлю людьми, создание преступной организации и нарушение законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Как отмечается, следствие установило, что с 2014 года житель пгт Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском Иностранном легионе и принимал участие в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций "министерства государственной безопасности ДНР".

Вместе со своим заместителем, бывшим предпринимателем, они организовали в г. Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления.

Известно, что подозреваемые активно участвуют в незаконном лишении свободы пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, которые поддерживают активную проукраинскую позицию, а также с подчиненными участниками НВФ применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и удерживают в нечеловеческих условиях.

"Сейчас разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались. В целом в настоящее время заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории "Изоляции" 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших", - добавили в офисе генпрокурора.

Напомним, ранее правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что незаконные вооруженные формирования на востоке Украины пытают и жестоко обращаются с людьми, находящимися под стражей.