Руководителя одной из шахт "Волыньуголь" разоблачили на финансировании ОРЛО
Он оплатил 100 тыс. гривень "налогов" в бюджет НЗФ
На финансировании отдельных районов Луганской области, неподконтрольных украинскому правительству, разоблачили руководителя одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь". Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Оперативники установили, что один из нынешних руководителей этой шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований. А в 2018 году его назначили на руководящую должность одной из шахт ГП “Волыньуголь”, - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, злоумышленник вел двойную жизнь: как украинский чиновник и как предприниматель так называемой "ЛНВ".
При этом, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. А как предприниматель, зарегистрированный на неподконтрольной Украине территории, в период 2018-2019 годов он оплатил почти 100 тыс. гривен "налогов" в бюджет незаконных вооруженных формирований.
В то же время, следователи СБУ в Волынской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
В частности должностному лицу госпредприятия инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
Как сообщалось ранее, бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину сообщили о подозрении из-за поставок угля из ОРДЛО.
Так, в результате преступной схемы НВФ получили более 200 млн грн.