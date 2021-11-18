Руководителя одной из шахт "Волыньуголь" разоблачили на финансировании ОРЛО

Он оплатил 100 тыс. гривень "налогов" в бюджет НЗФ

На финансировании отдельных районов Луганской области, неподконтрольных украинскому правительству, разоблачили руководителя одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь". Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники установили, что один из нынешних руководителей этой шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований. А в 2018 году его назначили на руководящую должность одной из шахт ГП “Волыньуголь”, - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, злоумышленник вел двойную жизнь: как украинский чиновник и как предприниматель так называемой "ЛНВ".

При этом, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. А как предприниматель, зарегистрированный на неподконтрольной Украине территории, в период 2018-2019 годов он оплатил почти 100 тыс. гривен "налогов" в бюджет незаконных вооруженных формирований.

В то же время, следователи СБУ в Волынской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

В частности должностному лицу госпредприятия инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

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Как сообщалось ранее, бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину сообщили о подозрении из-за поставок угля из ОРДЛО.

Так, в результате преступной схемы НВФ получили более 200 млн грн.