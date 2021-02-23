Ртуть в колонках: В Ровно разоблачили попытку опасной контрабанды в Беларуси

Вещество обнаружили во время таможенного контроля

В Ровненской области пресекли попытку переправить по почте в Беларусь ртуть, спрятанную в компьютерных колонках. Об этом сообщает пресс-служба Ровненской областной прокуратуры.

Согласно сообщению, уроженец Республики Беларусь, проживающий в Ровно, несколько месяцев назад приобрел ядовитое химическое вещество, чтобы затем сбыть его контрабандным путем в Беларуси.

Как отмечается, контрабанду предупредили в отделении международной почтовой связи, во время прохождения отправлением таможенного контроля. Мужчина под видом компьютерных колонок пытался отправить за границу более 1 кг опасных веществ.

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Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в контрабанде и незаконном, приобретении, перевозке, пересылке, хранении с целью сбыта ядовитых веществ (ч. 1 ст. 201 и ч. 1 ст. 321 УК Украины).

Известно, что мужчина свою вину признал и дал показания по поводу фактических обстоятельств. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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Напомним, недавно правоохранители изъяли в аэропорту "Борисполь" партию контрабандных сигарет общей стоимостью почти 10 млн гривен.