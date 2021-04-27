Российские спецслужбы готовили мощную кибератаку на госорганы Украины

Злоумышленники намеревались заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры

СБУ

Киберспециалисты СБУ сорвали замысел спецслужб РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был прислать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников – заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение на конфиденциальное сотрудничество. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения; переписка с кураторами РФ.

Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах подозревают российских хакеров в краже тысяч писем Госдепартамента США в прошлом году.