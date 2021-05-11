Российские силовики застрелили человека во время обысков в Крыму

Силовики утверждают, что Наби Рахимов сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия

Федеральная служба безопасности провела обыски в селе Заветное и три обыска в микрорайоне Дубки Симферополя. Адвокат уроженца Узбекистана Наби Рахимова заявил, что во время обысков убили его клиента, который якобы оказал сопротивление. Об этом сообщают "Ґрати" со ссылкой на адвоката Рахимова Исляма Велиляева, "Крымская солидарность" и прокуратура АР Крым.

Как отмечается, сегодня в 06:30 ФСБ РФ оцепила район возле дома Наби Рахимова, он в это время находился в Симферополе на заработках. После обыска его жену отвезли в участок по вопросам миграции ОМВД.

Позже активисты "Крымской солидарности" сообщили об обыске в недостроенном доме в симферопольском поселке Дубки, где, вероятно, работал Наби Рахимов. Соседи рассказали, что слышали в доме перестрелку и взрыв. На месте обыска так называемые правоохранители запретили проводить съемку и выставили оцепление вдали от дома.

В "Крымской солидарности" сообщили, что к домовладению приехала машина ритуальной службы и из дома вывезли труп.

После обыска активисты обнаружили внутри дома следы крови на полу и следы взрыва на стенах. Адвокату сообщили, что Рахимов "сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия", и был застрелен. По данному факту оккупационными органами возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

В свою очередь, прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту проведения ряда незаконных обысков и дальнейшего незаконного задержания представителей крымскотатарского народа.

Дело открыли по статьям "нарушение неприкосновенности жилища" и "незаконное лишение свободы", санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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Напомним, в оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности РФ пришла с обысками в дома крымских татар. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял о минимум 5 обысках.

Впоследствии стало известно, что ФСБ РФ провела обыски в семи домах крымских татар, во время чего задержали по меньшей мере пять человек.