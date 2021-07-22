Российские силовики пришли с обысками к крымским татарам: В Украине возбудили дело

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Сегодня утром ФСБ РФ пришли с обысками в дом Али и Мустафы Ибрагимовых

В Украине открыли уголовное производство по факту проведения российскими силовиками обыска в доме 57-летнего крымского татарина Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова в оккупированной Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя.

"Продолжая политику государства-оккупанта, направленную на преследование, репрессии и гонения на территории полуострова, сегодня оккупационные "правоохранители" проводят незаконные обыски в доме крымских татар в г. Евпатория. По данному факту органы правопорядка автономии начали уголовное производство по ч. 1 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилья). Кроме того, в случае установления информации о незаконных задержаний, действиям "силовиков" будет дана соответствующая правовая оценка", – отметили в ведомстве.

К слову, сегодня утром, 22 июля, российские силовики начали обыск в доме Али Ибрагимова и Мустафы Ибрагимова. Позже к их дому подъехала скорая помощь. Российские силовые ведомства ситуацию публично не комментируют. В дом никого не пускают и никого оттуда не выпускают.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала международное сообщество отреагировать на действия российских силовиков в Евпатории.

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Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности провела обыски у крымских татар в селе Заветное и три обыска в микрорайоне Дубки Симферополя. Адвокат уроженца Узбекистана Наби Рахимова заявил, что во время обысков убили его клиента, который якобы сопротивлялся.