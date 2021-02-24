Российские хакеры пытались взломать систему документооборота госорганов Украины

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Целью атаки называют заражение информационных ресурсов госорганов

В Украине зафиксировали попытки распространения вредных документов через Систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Отмечается, что целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов госорганов, поскольку через эту систему осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти. Сами документы содержали макрос, который во время открытия файлов скрытно загружал программу для удаленного управления компьютером.

При этом кибератаку связывают с одной из хакерских шпионских группировок из России. Самыми известными и самыми масштабными атаками такого типа называют NotPetya, которая имела целью повреждение инфраструктуры Украины в 2017 году, и Solorigate – операция РФ 2020-2021 года, которую сейчас расследуют в США.

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Ранее сообщалось, что украинские пользователи интернета в конце января пострадали от фишинговой кибератаки с использованием темы вакцинации от COVID-19. Тогда злоумышленники сообщали о якобы начало обязательной вакцинации.