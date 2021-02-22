Хакеры из РФ начали использовать новый механизм атак на украинскую инфраструктуру, - СНБО

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Массированным DDoS-атакам подверглись сайты СБУ, СНБО, а также ряд ресурсов сектора безопасности

Украинские специалисты по киберзащите с 18 февраля фиксируют атаки российских хакеров на госучреждения и стратегические предприятия с применением нового механизма, который раньше не применяли. Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.

Массированным DDoS-атакам подверглись сайты Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, а также ряд ресурсов сектора безопасности.

Анализ показал, что источником скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие российским сетям обмена трафиком. Атакованы сайты заражались вирусом, который делал их элементом бот-сети и использовал для DDоS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности при этом определяли скомпрометированные вебсерверы как источник атак и блокировали их внесением в "черные списки". По окончании фазы DDoS зараженные сайты оставались недоступными.

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Ранее сообщалось, что компания CD Projekt RED сообщила, что подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к большому количеству информации и теперь требуют с ними "договориться".