Россиянин снял флаг Украины со здания ТРЦ в Виннице

МВД

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность

В Виннице гражданин России снял государственный флаг Украины со здания, ему грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает полиция Винницкой области

"Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что из здания ТРЦ по улице 600-летия в г. Виннице неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив стяг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции", - отметили там.

35-летний злоумышленник, который оказался гражданином России, находился в состоянии опьянения, сообщил начальник Винницкого райуправления полиции Виталий Курчик.

По предварительным данным, около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, россиянин залез на здание и снял флаг с флагштока.

Злоумышленник предоставил объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил через спор со знакомым.

По данному факту следствие начало уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

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