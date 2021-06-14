Россия проведет военные учения у границы с Украиной

Фото из открытых источников

Будут привлечены аэродромы в Воронежской, Курской и Тверской областях

В Воронежской области, недалеко от границы с Украиной, российские военные начали тактические учения, в которых будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31БМ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, в учениях будут принимать Ленинградская армия военно-воздушных сил и силы противовоздушной обороны.

Известно, во время учений экипажи Су-34 нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне округа.

Новости по теме: G7 призвала РФ забрать войска из оккупированного Крыма и от границ Украины

Также во время маневров экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков Миг-31БМ совершат взлеты с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, проведут разведку и поразят наземные цели - укрепление, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

Новости по теме: Столтенберг рассказал, какой сигнал саммит НАТО пришлет России

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время разговора по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил о высоком уровне военной угрозы со стороны России.