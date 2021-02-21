Россия проведет в оккупированном Крыму учения воздушно-десантных войск
Мероприятия должны состояться в марте
Министерство обороны России планирует провести учения воздушно-десантных войск в оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.
Отмечается, что мероприятия запланированы на март. Во время учений будут отрабатываться вопросы десантирования техники с последующим захватом объектов условного противника, а также удержанием до подхода основных сил.
Кроме того, планируется отработать высадку десантно-штурмовых подразделений на необорудованное морское побережье с десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки десанта условного противника.
Напомним, недавно в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили, что ведущими инструментами для деоккупации полуострова является политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию. При этом Украина не рассматривает силовой вариант возвращения полуострова.
Ранее сообщалось, что украинский парламент обратился к мировому сообществу с просьбой ужесточить санкции против России из-за оккупации Автономной Республики Крым. Нардепы просят международные организации применить против России все возможные виды санкций и усилить политико-дипломатическое давление.