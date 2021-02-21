Россия проведет в оккупированном Крыму учения воздушно-десантных войск

Российские военные Фото из открытых источников

Мероприятия должны состояться в марте

Министерство обороны России планирует провести учения воздушно-десантных войск в оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Отмечается, что мероприятия запланированы на март. Во время учений будут отрабатываться вопросы десантирования техники с последующим захватом объектов условного противника, а также удержанием до подхода основных сил.

Кроме того, планируется отработать высадку десантно-штурмовых подразделений на необорудованное морское побережье с десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки десанта условного противника.

Напомним, недавно в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили, что ведущими инструментами для деоккупации полуострова является политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию. При этом Украина не рассматривает силовой вариант возвращения полуострова.

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Ранее сообщалось, что украинский парламент обратился к мировому сообществу с просьбой ужесточить санкции против России из-за оккупации Автономной Республики Крым. Нардепы просят международные организации применить против России все возможные виды санкций и усилить политико-дипломатическое давление.