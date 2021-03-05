Джемилеву продлили запрет на въезд в Крым до 2034 года

По словам адвоката, документ ФСБ обвиняемый не видел

В оккупированном Крыму во время заседания по "делу Джемилева", которое проходит в армянском городском "суде", оказалось, что два года назад лидеру крымскотатарского народа был продлен запрет на въезд в Российскую Федерацию и оккупированный ею Крым до 2034 года, сообщают "Крым.Реалии".

Как свидетельствуют обнародованные данные, запрет на въезд был принят в марте 2019 года сроком на 15 лет — до 5 марта 2034 года.

Россия запретила Джемилеву въезд в Крым после оккупации полуострова, срок действия того запрета истек 19 апреля 2019 года.

Отметим, в Армянске продолжаются судебные заседания по делу против Джемилева. Следственный комитет России выдвинул ему обвинение по трем статьям российского Уголовного кодекса: в пересечении госграницы России после запрета на въезд (ч. 3 ст. 322 УК РФ), хранении огнестрельного оружия, что создало условия для его использования другим лицом (ст. 224 УК РФ), а также в приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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Также Следом заявляет, что 3 мая 2014 года Джемилев "незаконно" въехал в Крым через пункт пропуска "Армянск".

Ранее Джемилев заявлял о намерении "доказать абсурдность обвинений" в Европейском суде по правам человека.