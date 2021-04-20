Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря
Район объявлен "временно опасным"
С 20 по 24 апреля Российская Федерация ввела ограничения на полеты над частью территории Крыма и Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс.
Как отмечается, соответствующая информация была размещена в международном сообщении для пилотов (NOTAM).
"Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе.
Известно, что зона ограничения полетов до высоты 19 тыс. м охватывает воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.
Напомним, ранее Россия до октября 2021 года закрыла часть акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений.