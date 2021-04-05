Кремль прокомментировал передвижения войск на границе с Украиной

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Он вновь заявил, что передвижение российских войск вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойства других стран

В Кремле заявили, что передвижение российских войск вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойства других стран, так как РФ "не представляет" угрозу для них. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Россия не является угрозой ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины", — заявил Песков.

Он также добавил, что Россия "всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности".

"Никто не бродил и не бродит, российская армия передвигается по российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать обеспокоенности", — сказал спикер Путина.

Новости по теме: Послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания РФ сил у границы Украины

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.