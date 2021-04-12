РФ будет перебрасывать свои войска к границам Украины до конца апреля, - разведка

Армия Российской Федерации Фото из открытых источников

Общее сосредоточение составляет примерно 11-14 тысяч российских военных

Российская Федерация перебросила к границам Украины и аннексированного Крыма уже 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. В частности, накопление российских военных у границ продлится до конца апреля. Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Начиная с марта этого года силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в смежные с Украиной районы. По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должна быть завершена до конца апреля", - отметили в разведке.

Как отмечается, основные места сбора российской армии и техники – военные полигоны "Погоново" в Воронежской области и "Клинцы" в Брянской области, а также "Опук" и "Ангарский" в аннексированном Крыму.

В частности, переброска войск происходит по железной дороге, при этом россияне пытаются скрыть, какие именно подразделения они перемещают. Поэтому движение войск происходит ночью, а тактические знаки и номера на бронетехнике закрашивают.

В то же время в ГУР добавили, что несмотря на это установили все российские части и подразделения, которые уже прибыли к границам Украины. Общее сосредоточение составляет примерно 11-14 тысяч российских военных.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.