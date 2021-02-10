Решение президента закрыть телеканалы – это вызов обществу, – Розенбаум

Телеканал ZIK

Такие шаги Зеленского только усилят раскол в обществе, утверждает эксперт

Решение властей о закрытии трех украинских телеканалов – это реальный вызов обществу.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.

Эксперт убежден, что единственная мотивация власти о закрытии трех украинских телеканалов – это революционная целесообразность, которая могла накрыть в ближайшее время всю страну.

"У них нет никаких доказательств. Если бы были, они бы их, конечно, быстро опубликовали. А так ничего нет. Ничего и не может быть. Поэтому это реальный вызов обществу", – подчеркнул Сергей Розенбаум.

Более того, добавил он, решение Зеленского о закрытии СМИ только усилит раскол в обществе.

"Опять наше общество делят на две части. Снова появляются ура-патриоты, которые поддерживают любое решение власти, даже неконституционное. Но есть адекватные люди, которые понимают, что так быть не может. И конечно, отсутствие доказательств означает, что ситуацию хотят спустить на тормоза. Думаю, через полгода-год все об этом забудут. Но такие, как мы, не дадут забыть эту ситуацию", – прокомментировал Сергей Розенбаум.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.