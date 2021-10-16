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Разыскиваемая женщина похитила эвакуатор и устроила на нем ДТП с троллейбусом

Фото из открытых источников

Женщина находилась в розыске как психически больная

Находившаяся в розыске жительница Винницы похитила в Одессе эвакуатор Mitsubishi и управляя им устроила ДТП с троллейбусом. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в полиции Одессы.

Отмечается, что 36-летнюю Мальвинау г. удалось задержать в пятницу, 15 октября.

Правоохранители рассказали, что злоумышленница похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера "зацепила" троллейбус.

"По нашим данным, похитительница с 1 апреля 2021 года находится в розыске как психически больная, что ушла из дома или спецучреждения органов здравоохранения. В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и семейное насилие", - отметило издание.

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Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили автомобиль BMW X7 известного актера Тома Круза и багаж, который находился в машине, стоимостью 140 тысяч долларов. 

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