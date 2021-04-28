Разрисовали фото и иконы: На Львовщине кладбище пострадало от рук вандалов

Фото из открытых источников

Сейчас следователи устанавливают, кто мог быть причастным к правонарушению

На Львовщине вандалы разрисовали иконы и фотографии умерших на местном кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"27 апреля, около 17.50, в полицию обратилась жительница Самбора, которая сообщила, что на городском кладбище неизвестные разрисовали памятники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на территории старого и нового кладбища неизвестные лица разрисовали на нескольких памятниках фотографии и иконы, используя маркеры черного цвета.

При этом добавляется, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и предполагаемых причастных.

Следовательно, по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

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Ранее сообщалось, что в Тернополе мужчина изуродовал 80 могил, поснимав на них ручки из надгробных крышек. Таким образом он хотел подзаработать.