Разрешал работать во время локдауна: В Киеве на взятке задержали полицейского

Офис генерального прокурора

В целом сумма неправомерных выгод, полученных им, достигает 25 тысяч гривен

Заместителя начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве задержали во время получения взятки в размере 13 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник систематически требовал и получал от руководителей заведений питания неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности и непрекращение их работы во время карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом чиновник получил неправомерных выгод в размере 25 тысяч гривен.

При этом добавляется, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. По месту работы мужчины продолжаются обыски.

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Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали заведующего патологоанатомического отделения и врача на вымогательстве при выдаче тела умершей от COVID-19.