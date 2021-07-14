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Разорвал и затоптал: На Волыни юноша совершил надругательство над государственным флагом

Фото из открытых источников

Теперь ему грозит уголовная ответственность

В Волынской области 19-летний юноша совершил надругательство над Государственным Флагом Украины. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, накануне ночью, будучи навеселе юноша, повредил флагшток на железнодорожной станции "Горохов" в поселке Марьяновка и умышленно разорвал госфлаг и потоптался по нему. 

Как утверждают правоохранители, это является признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины, поэтому сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия. 

"За содеянное правонарушителю грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривен или арест на срок до шести месяцев, или до трех лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

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К слову, не так давно похожий случай произошел и в столице Украины - Киеве. Там мужчина решил сорвать флаг у административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза", но что-то пошло не так - мужчина повис на флаге, в результате чего тот порвался.

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