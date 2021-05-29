Разочаровался и вернулся: В Луганской области разоблачили бывшего участника НВФ

24-летний мужчина после "службы " в двух батальонах, уехал на заработки в РФ, а впоследствии вернулся в родной украинский город Северодонецк

"Мужчина рассказал полицейским, что в 2015 году он вступил в ряды НВФ так называемой "ЛНР", где занимал должность заместителя командира взвода батальона "Заря", который дислоцировался на территории областного военкомата в г. Луганск. По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохих условий службы он покинул ряды батальона и вступил в другой батальон боевиков - "Брянка СССР". За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 000 российских рублей, но впоследствии также разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и уехал на заработки в РФ", - говорится в сообщении.

В дальнейшем 24-летний парень вернулся на подконтрольную Украине территорию в родной город Северодонецк.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) мужчине сообщено о подозрении.

Сейчас следователи завершают досудебное следствие и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.

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