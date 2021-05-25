Разоблачены еще два криминальных авторитета: Один из них в санкционном списке СНБО

В санкционном списке СНБО находится "смотрящий" за азербайджанской диаспорой в Черкассах

"Фигуранты находятся в статусах так называемых смотрящих – за отделением Херсонского СИЗО и за азербайджанской диаспорой в Черкассах. Обоим сообщено о подозрении, в том числе за установление и распространение преступного влияния", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первого фигуранта, криминального авторитета из Черкасс, задержали еще в марте этого года во время передачи денег, которые он требовал от гражданина. Он решал вопросы в криминальной среде, занимался перераспределением незаконно добытых средств и контролировал поставки запрещенных предметов в местные учреждения отбывания наказаний.

"Вчера, 24 мая, следователи областного управления полиции при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры сообщили криминальному "авторитету" о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 УК Украины (установление и распространение преступного влияния)", - добавили правоохранители.

В отношении второго фигуранта — это так называемый смотрящий за одним из отделений Херсонского СИЗО, и он отбывает там наказание за совершение тяжких преступлений, в том числе умышленного убийства. Он организовал незаконный канал поставки наркотиков в учреждение - в этом его уличили полицейские в апреле этого года.

На этом основании "авторитету" сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния в СИЗО), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ч. 3 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.

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