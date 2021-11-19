Украинские чиновники закупили вакцину от несуществующей эпидемии ящура

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Дельцы завозили продукцию на таможенную территорию Украины в обход установленных процедур импорта

Бывшему председателю тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщили о подозрении из-за 30 миллионов гривен убытков на закупках вакцины от ящура. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, в 2019 году должностные лица Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сговорились с биофабрикой, занимающейся поставками вакцин.

Вместе они разработали и реализовали схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура. Дельцы завозили продукцию на таможенную территорию Украины в обход установленных процедур импорта соответствующих товаров.

Как уточнила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец, договор о закупке несертифицированной вакцины был подписан в октябре 2019 года.

Приобретенная за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не использовалась для прививок и сейчас подлежит утилизации.

Одному из организаторов схемы-экс-главе тендерного комитета Госпродпотребслужбы-сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как известно, ящур-антропозоонозное заболевание вирусной природы, характеризующееся острым течением, заражение человека происходит от больных животных. От человека к человеку передача инфекции невозможна.

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Напомним, ранее в ВСУ разоблачили коррупционную схему по поставке медицинских масок, организованную начальником управления медснабжения командования медицинских сил.