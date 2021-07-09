Разместили фейки о Sea Breeze: российские хакеры взломали сайт ВМС ВСУ

Фото из открытых источников

Также зафиксировали попытки атаковать сайт Минобороны

Российские хакеры взломали сайт Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины и разместили на нем фейкову информацию об учениях Sea Breeze-2021. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"9-го июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате, состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз — 2021", которые в настоящее время проходят в бассейне Черного моря", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что опубликованные документы не были получены в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил Украины.

Как говорится, имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания.

Также были зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины.

"Сейчас угроза устранена, работа сайта ВМС будет возобновлена в ближайшее время. Следует отметить, что в настоящее время уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты", - подытожили в Минобороны.

Напомним, ранее мы писали, что хакеры, которых связывают с российским правительством, взломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии (RNC) США.

Отмечается, что кибернападение на серверы Нацкомитета Республиканской партии осуществили участники группировки APT 29, или Cozy Bear.

Впоследствии в Российской Федерации отрицали обвинения об атаке "российских правительственных хакеров" на компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии.