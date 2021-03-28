Разбили авто и покалечили владельца: Под Киевом трое мужчин совершили вооруженное нападение

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Потерпевший якобы имел с нападавшими конфликт из-за долговых обязательств

Накануне в городе Бровары случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Mercedes" и "Lexus". После аварии между водителями и пассажирами возникла ссора, которая переросла в драку. Об этом сообщает прессслужба местной полиции.

Как выяснили правоохранители, конфликт между мужчинами возник из-за прошлых долговых обязательств. Поэтому, 39-летний водитель и 45-ти и 24-летний пассажиры авто "Mercedes" с пистолетом и металлической палкой бросились к водителю авто "Lexus", повредили ему авто и нанесли телесные повреждения 32-летнему водителю. Он доставлен в больницу с сотрясением мозга.

В настоящее время обе машины изъяты и доставлены на площадку временного содержания.

Водитель и пассажиры авто "Mercedes" задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от трех до семи лет.

Решается вопрос о сообщении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.

Напомним, ранее в Харьковской области на медиков скорой медицинской помощи совершили нападение.