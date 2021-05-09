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Распространяли запрещенную символику: В Одессе во время митинга произошли столкновения

Думская

Люди пришли с портретом Жукова и георгиевскими лентами

В Одессе во время митинга в честь Дня Победы над нацистами во Второй мировой войне произошли массовые столкновения из-за использования запрещенной символики тоталитарных режимов. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как отмечается, сотни горожан пришли к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко, стеле "Крылья победы" на площади Десятого апреля, на мемориалу 411-й береговой батареи, чтобы возложить цветы. 

Однако, в ходе действа на Аллее Славы вспыхнула драка между горожанами и полицейскими. В частности, правоохранители потребовали убрать портрет советского полководца и государственного деятеля Георигия Жукова с запрещенной в Украине георгиевской лентой.

Кроме этого, правоохранители задержали лиц, выкрикивавших: "Одесса-русский город".

При этом у пресс-службе Национальной полиции Одесской области заявили, что двое мужчин будут привлечены к ответственности. В частности, 63-летний одессит пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.

Думская

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы над нацистами во Второй мировой войне и выразил надежду на дальнейший мир в стране. 

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