Раненный военный и 17 нарушений режима тишины: Как прошли сутки на Донбассе

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Украинские военные открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 17 апреля, на востоке Украины было зафиксировано 17 нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь из противотанковой пушки МТ-12. Возле населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцевое, Пивденное, Шумы и Луганское противник совершил обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное противник вел обстрелы из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как отмечается, в результате обстрелов НВФ один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести.

По состоянию на 07:00 часов текущих суток, 18 апреля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки НВФ открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для достижения мира на Донбассе нужно выполнить три условия. Однако, главное, чтобы Российская Федерация тоже их выполняла.