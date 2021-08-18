Раненный военный и 11 обстрелов: Как прошли сутки на Донбассе

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В Луганской области зафиксировали пролет беспилотника

За прошедшие сутки, 17 августа, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное возле Донецка НВФ применяли минометы 120-го калибра.

Возле поселка Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новолуганского НВФ обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Золотого-4 НВФ трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Как отмечается, в результате обстрелов противника один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

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Напомним, в понедельник, 16 августа, в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб уроженец Кировоградской области Артем Мазур.