"Работал до последнего дня": Умер народный артист Украины Алексей Рубинский

Алексей Рубинский Фото из открытых источников

О дате и месте прощания с актером обещают сообщить позже

На 69-м году жизни скончался народный артист Украины Алексей Рубинский, который на протяжении 45 лет работал в Харьковском театре кукол имени Афанасьева и не прекращал свою деятельность, несмотря на потерю слуха. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на коллегу артиста Михаила Озерова.

Как отмечается, Рубинского не стало в ночь на 22 июня.

Десять лет назад он заболел и начал терять слух, но все равно продолжал играть в театре.

"Он работал до последнего дня, не выпадал из обоймы. Постоянно жил театром. Были тактильные или визуальные реплики, чтобы он знал, когда вступать в свои роли. Подходим, или руку на плечо кладем, или под локоть берем. Так он понимал, что это его партия и нужно работать", — рассказал Озеров о последних годах работы Рубинского.

О дате и месте прощания с актером обещают сообщить дополнительно.

Справочно: Алексей Рубинский — актер, режиссер, драматург, театральный деятель и художник-график. В 2005 году получил звание "Народный артист Украины".

В 2009 году вследствие заболевания, поразившего иммунную систему, начал терять слух.

Сыграл более 130 ролей в спектаклях, среди которых "Мастер и Маргарита", "Вишневый сад", "Ревизор", "Колхоз животных", "Король Лир". Является автором исследований "Харьковский театр кукол: история, анализ традиций и школы", "Очерки историй показательного театра кукол в Харькове".

Напомним, ранее в Украине похоронили выдающегося хореографа Григория Чапкиса.