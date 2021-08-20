Пытался бежать из страны: Афганский футболист погиб в отсеке для шасси самолета

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Погибший - 19-летний футболист юниорской сборной Афганистана

Футболист юниорской сборной Афганистана Заки Анвари погиб, когда пытался бежать из страны на военном самолете. Об этом сообщает BBC.

Предполагается, что юноша и другие люди, которые спрятались в отсек, погибли из-за недостатка кислорода. Тело футболиста нашли уже фрагментированным. Другие детали смерти неизвестны.

Известно, что 16 августа американский военный самолет должен был эвакуировать людей из Кабула. Часть людей, которые оставались в аэропорту и хотели покинуть Афганистан, залезли на крылья и отсек для шасси самолета.

Через некоторое время пилоты увидели, что не могут свернуть шасси. Один из техников на борту увидел "неопределенное количество" людей, которых раздавило в самолете. В США началось расследование случившегося.

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Напомним, ранее в аэропорту Кабула жертвами давки и падения с самолета во время взлета стали 5 человек. Инцидент произошел после того, как американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.