Пытался бежать из страны: Афганский футболист погиб в отсеке для шасси самолета
Погибший - 19-летний футболист юниорской сборной Афганистана
Футболист юниорской сборной Афганистана Заки Анвари погиб, когда пытался бежать из страны на военном самолете. Об этом сообщает BBC.
Предполагается, что юноша и другие люди, которые спрятались в отсек, погибли из-за недостатка кислорода. Тело футболиста нашли уже фрагментированным. Другие детали смерти неизвестны.
Известно, что 16 августа американский военный самолет должен был эвакуировать людей из Кабула. Часть людей, которые оставались в аэропорту и хотели покинуть Афганистан, залезли на крылья и отсек для шасси самолета.
Через некоторое время пилоты увидели, что не могут свернуть шасси. Один из техников на борту увидел "неопределенное количество" людей, которых раздавило в самолете. В США началось расследование случившегося.
Напомним, ранее в аэропорту Кабула жертвами давки и падения с самолета во время взлета стали 5 человек. Инцидент произошел после того, как американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.