home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Пытался бежать из страны: Афганский футболист погиб в отсеке для шасси самолета

Maxar Technologies

Погибший - 19-летний футболист юниорской сборной Афганистана

Футболист юниорской сборной Афганистана Заки Анвари погиб, когда пытался бежать из страны на военном самолете. Об этом сообщает BBC.

Предполагается, что юноша и другие люди, которые спрятались в отсек, погибли из-за недостатка кислорода. Тело футболиста нашли уже фрагментированным. Другие детали смерти неизвестны.

Известно, что 16 августа американский военный самолет должен был эвакуировать людей из Кабула. Часть людей, которые оставались в аэропорту и хотели покинуть Афганистан, залезли на крылья и отсек для шасси самолета.

Через некоторое время пилоты увидели, что не могут свернуть шасси. Один из техников на борту увидел "неопределенное количество" людей, которых раздавило в самолете. В США началось расследование случившегося.

Новости по теме: Вывоз афганских переводчиков: Литва ведет переговоры с Украиной

Напомним, ранее в аэропорту Кабула жертвами давки и падения с самолета во время взлета стали 5 человек. Инцидент произошел после того, как американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Большинство украинцев хочет мирного соглашения по Донбассу даже ценой уступок Большинство украинцев считают недостаточными усилия власти по прекращению войны на Донбассе, – опрос Юрий Бойко: Только компромисс обеспечит мир на Донбассе и поможет сохранить страну НВФ обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов, один военный погиб

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект