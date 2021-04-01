Пытали и требовали несуществующий долг: В Харькове разоблачили группу злоумышленников

Во время обысков у злоумышленников нашли оружие, патроны, наручники

В Харькове задержали группу злоумышленников, которые в конце февраля похитили и пытали человека ради возвращения несуществующего долга. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, злоумышленниками оказались члены одной из местных общественных организаций, двое из них были ранее судимы, в том числе и за убийство.

Известно, что четверо фигурантов в конце февраля этого года проникли в помещение 35-летнего мужчины и применили травматическое оружие. После этого потерпевшего поместили в автомобиль.

Затем злоумышленники начали пытать мужчину: заставили раздеться на холоде в общественном месте и требовали вернуть им несуществующий долг.

Как отмечается, накануне правоохранители провели 10 санкционированных обысков, во время которых обнаружили и изъяли два автомобиля, охотничье и травматическое оружие с признаками переделки, патроны, наручники, слезоточивые баллончики, компьютерную технику, мобильные телефоны.

В настоящее время четверым злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса. В ближайшее время подозреваемым будут избираться меры пресечения.

Напомним, недавно в селе Петропавловская Борщаговка, что возле Киева, прекратили деятельность подпольного реабилитационного центра, где незаконно удерживали людей и подвергали их пыткам.