Пытал взятых в плен у Иловайска военных: Члену НВФ "ДНР" сообщили о подозрении

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Подозрение сообщено заочно

Одному из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" заочно сообщили о подозрении в пытках военнослужащих, взятых в плен во время боевых действий возле Иловайска в августе 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, гражданин Украины, будучи участником террористической организации "ДНР", выполнял задания ее главарей. Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками здании Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 по февраль 2015 года жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины, которые были захвачены в плен подразделениями Вооруженных Сил РФ в ходе боевых действий 24-25 августа 2015 года в районе г. Иловайск Донецкой области", - говорится в сообщении.

Известно, что фигурант дела применял пытки в украинских воинов, которые заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания, а также длительном содержании в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

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Как отметили в Офисе генпрокурора, указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права в соответствии со статьей 130 Женевской конвенции Об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, Что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года.

Сейчас злоумышленнику заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 438 УК Украины), решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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Напомним, ранее прокуратура заочно сообщила о подозрении двум лицам - руководителю и организатору подпольной тюрьмы "Изоляция".