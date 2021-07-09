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Пулеметы, гранатометы и минометы: НВФ шесть раз нарушили "режим тишины"

Фото из открытых источников

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет

От начала текущих суток, 9 июля, представители незаконных вооруженных формирований на востоке Украины шесть раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Зайцево противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Невельского - из артиллерии калибра 122 мм.

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Неподалеку от Новотошковского НВФ вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра.

На обстрелы незаконных вооруженных формирований украинские защитники открыли ответный огонь.

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Напомним, ранее главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что на Донбассе ухудшается ситуация безопасности, в частности количество нарушений "режима тишины" увеличилась в три раза. 

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