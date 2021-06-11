live
Новости » События Читати новину українською

Прятал боеприпасы в церкви: На Львовщине за торговлю оружием задержали священника

Фото из открытых источников

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные уголовные нарушения

Во Львовской области священник занимался незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов, которые хранил в церкви. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска

Как отмечается, злоумышленник действовал через сеть Интернет, открыто вел переписку, давал консультации и разъяснения по поводу своего товара. В частности, он покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и присылал по почте.

При этом отмечается, что оперативники Волыни в течение нескольких месяцев документировали "деятельность" 47-летнего мужчины. Впоследствии оказалось, что эти преступления совершал священник одной из церквей в Львовской области, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные уголовные правонарушения.

9 июня работниками при силовой поддержке спецназовцев КОРД и РПОП задержали мужчину.

По результатам обысков у священника изъяли оружие, боеприпасы, документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к преступной деятельности.

Новости по теме: Под Харьковом священник облил прихожан водой прямо из ведра. Видео

Как отмечается, оружие и боеприпасы он хранил даже в церкви.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос избрания меры пресечения.

Напомним, ранее во Львовской области неонацисты угрожали православному священнику.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Зеленая сделка" зеленой команды: Как Украина останется без угля и без шахт Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом перед саммитом НАТО Медведчук в оппозиции сделал для страны больше, чем Зеленский на посту президента Барановский: Зеленский вынудил Байдена согласиться на встречу, которая не принесет Украине ничего позитивного

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект