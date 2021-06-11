Прятал боеприпасы в церкви: На Львовщине за торговлю оружием задержали священника

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Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные уголовные нарушения

Во Львовской области священник занимался незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов, которые хранил в церкви. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска

Как отмечается, злоумышленник действовал через сеть Интернет, открыто вел переписку, давал консультации и разъяснения по поводу своего товара. В частности, он покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и присылал по почте.

При этом отмечается, что оперативники Волыни в течение нескольких месяцев документировали "деятельность" 47-летнего мужчины. Впоследствии оказалось, что эти преступления совершал священник одной из церквей в Львовской области, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные уголовные правонарушения.

9 июня работниками при силовой поддержке спецназовцев КОРД и РПОП задержали мужчину.